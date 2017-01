FOTO: Igralka v Mehiki s skrivnostnim lepotcem

Igralka Naomi Watts (48) se je od težkega leta 2016, v katerem se je razšla z dolgoletnim partnerjem Lievom Schreiberjem, raje kot na snegu, ki se sicer poda k praznikom, poslovila na vročem soncu. S prijatelji in otrokoma, osemletnim Samuelom in leto starejšim Alexandrom, so začetek novega leta pričakali v Mehiki. Druščina je mehiške počitnice večinoma preživljala na plaži. Zvezdnici in sinovoma je na plaži ves čas delal družbo postavni neznanec, za katerega se še ugiba, kakšno vlogo ima v igralkinem življenju – je njen novi srčni izbranec, prijatelj ali samo varnostnik?

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.