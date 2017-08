FOTO: Igralka šokirala: ujeli so jo povsem obrito

Pravijo, da spremembe v življenju zahtevajo novo pričesko, in marsikdo bi na to pomislil tudi ob pogledu na 38-letno igralko Kate Hudson. Ta že nekaj mesecev ljubi glasbenika Dannyja Fujikawo, a novi izbranec menda ni razlog za to, da si je dala ostriči lepe svetle kodre. Igralkina obrita glava je osupnila njene prijatelje in oboževalce, Kate pa jih je potolažila in razkrila, da se je obrila zato, ker to od nje zahteva novi projekt, film Sestra, pri katerem sodeluje s pop zvezdnico Sio.

