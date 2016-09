FOTO: Igra prestolov pometla s konkurenco

Televizijska serija Igra prestolov je upravičila vlogo favorita in pobrala naslov najboljše drame na nedeljski 68. podelitvi televizijskih nagrad v Los Angelesu. S skupaj 38 emmyji pa je postala tudi največkrat nagrajena televizijska serija v zgodovini, saj je za en emmy prehitela komično serijo Fraiser.

Podelili 133 emmyjev

V nedeljo zvečer so v gledališču Microsoft razdelili emmyje v 27 kategorijah. Teh je bilo za letošnjo 68. podelitev skupaj 133, vendar pa so večino – tako imenovane tehnične in umetniške emmyje – podelili že pred tednom dni. Slovesnost je vodil komik Jimmy Kimmel s televizije ABC, ki je bil med nominiranci za najboljšo komično oddajo, vendar je ostal praznih rok.

V tej kategoriji je od leta 2003 do leta 2012 in potem še lani kraljeval Jon Stewart z oddajo The Daily Show, letos pa je emmyja dobil njegov »vajenec« John Oliver, ki ima svojo oddajo na televiziji HBO.

Kimmel je slovesnost začel s posnetkom svoje poti na podelitev, poleg tega ni razočaral s šalami, pri čemer so mu izdatno pomagali tisti, ki so nagrade delili in sprejemali. Podelitev je v nasprotju z oskarji minila brez pritožb na račun premajhne zastopanosti manjšin ali žensk.

Brez politike ni šlo

Julia Louis Dreyfus se je po prejemu svojega šestega emmyja v karieri in petega po vrsti za glavno žensko vlogo v komediji Podpredsednica opravičila za trenutno politično ozračje v ZDA. »Ampak spet bom postavila zid in Mehika bo plačala zanj,« se je norčevala iz Trumpove pobude. Serija je dobila tudi emmyja za najboljšo komično serijo.

Veliko šal je letelo na O. J. Simpsona, ki je bil najprej na kazenskem sodišču oproščen umora svoje žene, kasneje pa obsojen v civilni tožbi. Zgodba o kazenskem procesu proti Simpsonu The People v. O. J. Simpson je osvojila naslov najboljše kratke televizijske serije, skupaj pa je pobrala pet emmyjev.

Nagrajena igralka Sarah Paulson je kot gostjo s seboj pripeljala tožilko iz procesa Marcio Clark in Kimmel jo je zbadal, da tokrat navija za zmago O. J. Simpsona. Nagrajeni igralec Courtney Vance pa je na koncu govora dejal: »Obama ven, Hillary noter.«

Kate McKinnon je po prejemu emmyja za stransko žensko vlogo v komediji izrekla zahvalo tudi Hillary Clinton, ki jo je večkrat upodobila v seriji Sobotna noč v živo. Demokratska predsedniška kandidatka ji je takoj čestitala po twitterju.

O homoseksualcih in transseksualcih

Hollywoodska druščina ni pokazala nobene naklonjenosti do Trumpa, podelitev pa je zaznamoval tudi aktivizem za pravice transseksualcev. Kot je Hollywood z leti pri Američanih »normaliziral« homoseksualnost, zdaj, kot kaže, podobno počne s s transseksualci.

Jeffrey Tambor je za vlogo transseksualne ženske v seriji Transparent dobil že svojega drugega emmyja, ob prejemu nagrade pa je izrazil upanje, da bodo podobne vloge kmalu dobivali pravi transseksualci.

Nekaj presenečenj je bilo v igralskih kategorijah, na čelu s Tatiano Maslany, ki je dobila emmyja za glavno žensko vlogo v seriji Orphan Black. V moški kategoriji je slavil Rami Malek (Mr. Robot) in oba sta izrazila presenečenje nad uspehom.

Emmyja za stransko žensko vlogo v drami je že tretjič dobila Maggie Smith (Downton Abbey) in tudi tokrat je ni bilo na podelitev. Prav tako ni bilo niti nagrajenca za stransko moško vlogo v drami Bena Mendelsohna (Bloodline).

Presenetljiv razplet je bil še v kategoriji televizijskih filmov, kjer je za favorita veljala zgodba o predsedniku Lyndonu Johnsonu All The Way, emmyja pa je odnesla zgodba o slavnem detektivu Sherlocku Holmesu Sherlock: The Abominable Bride.