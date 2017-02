FOTO: Hrvata v Dubrovniku napadla hollywoodskega zvezdnika

DUBROVNIK - Hollywoodskega igralca Jamieja Foxxa sta v nedeljo zvečer v dubrovniški restavraciji z rasističnimi žaljivkami napadla vinjena gosta, poročajo hrvaški mediji. Hujšega incidenta ni bilo, saj je osebje restavracije vinjena gosta takoj odpeljalo iz restavracije. Foxx je pred dnevi prispel v Dubrovnik, kjer bo snemal film o Robinu Hoodu.

Foxx je s prijatelji večerjal v restavraciji v Dubrovniku, ko sta prijetno vzdušje pokvarila vinjena gosta, so poročali hrvaški mediji. »Pijana sta prišla do naše mize in nas napadla. Hrvata,« je dogodek na Instagramu opisal priljubljeni hollywoodski igralec. Kot je dodal, sta se napadalca spravila nanj z žaljivkami na račun njegove matere in rase.

Objavil je tudi nekaj video posnetkov, v katerih govori o rasističnih žaljivkah napadalcev. Videti je tudi hiter odziv zaposlenih v restavraciji, ki so ju pospremili do izhoda, je poročal novičarski portal komercialne televizije Nova TV dnevnik.hr. Kot so dodali, incident ni pokvaril dobrega počutja Foxxa in njegovih prijateljev, ki so ostali v restavraciji.

Dubrovniška policija je danes potrdila, da so njihovi pripadniki posredovali v eni restavracij, potem ko so v nedeljo zvečer okrog 22 ure prejeli ovadbo zaradi kaljenja javnega reda in miru.

Ugotovili so, da sta 44- in 50-letnik na »posebej drzen in neolikan način žalila goste in zaposlene v gostinskem objektu, ob tem pa je 50-letnik enega od gostov žalil zaradi njegove rase«.

Napadalca bodo danes ovadili sodniku za prekrške, so še zapisali na spletni strani dubrovniško-neretvanske policijske uprave.

Z oskarjem nagrajeni Foxx bo v novem celovečercu o srednjeveškem uporniku igral Malega Johna. Poleg Foxxa je v petek v Dubrovnik prispel tudi njegov igralski kolega Jamie Dornan, ki bo filmski Will Scarlet.

Na Hrvaškem se v zadnjih dveh tednih vrstijo incidenti, v katerih so bili žrtve različnih fizičnih in verbalnih napadov prosilci za azil, pripadniki skupnosti LGBT, obiskovalci in navijači iz Srbije, košarkar iz BiH, v nedeljo pa tudi Jamie Foxx. Napadi so se zgodili v Karlovcu, Zagrebu, Šibeniku in Dubrovniku.

Hrvaške oblasti v nasprotju z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na Hrvaškem, nobenega od incidentov niso označile za napad iz sovraštva do drugačnih.