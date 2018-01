FOTO: Hči nogometne legende v središču spolnega škandala

Hči Luisa Figa Daniela (18) se je znašla v središču škandala. Spletna omrežja je namreč preplavil pornoposnetek, ki naj bi ga bila posnela z nekim dekletom. Daniela se je po objavah v medijih oglasila in na instagramu objavila svojo plat zgodbe.

»Ne razumem motiva, ki se skriva za vsem skupaj. V zadnjem času po instagramu in whatsappu krožijo fotografije in posnetki dekleta, ki se predstavlja kot jaz. Ponavljam in vam zatrjujem, da to nisem jaz. Žalostna sem, ker mi želijo nekateri ljudje, ki me sploh ne poznajo, z lažnimi objavami škoditi,« je med drugim zapisala Daniela.



