FOTO: Hčerka Toma Cruisa se sprašuje, kje je njen očka

Igralca Katie Holmes (39) in Tom Cruise sta se ločila leta 2012. Razpad zveze je najbolj vplival na njuno hčerko (11). Prijatelji Katie so razkrili, da je Tom ni videl že pet let. Eden izmed njih je povedal: »Suri se že dlje časa sprašuje, zakaj je njen oče noče videti. Pred kratkim ga je poskusila poklical, da bi se dogovorila za srečanje.« Nazadnje sta se videla pred petimi leti, ko jo je Cruise peljal v zabaviščni park na Floridi.

Prijatelj igralca pravi, da sta za Toma pomembni vera in kariera. Hčerka Suri pride na vrsto šele po vsem tem, zato zanjo nima preveč časa.

Pred kratkim so ga vprašali, ali misli, da je njegova hčerka podedovala njegove igralske gene. On pa je samo dejal: »Nikoli ne veš.«

Gospa Holmes se je na drugi strani posvetila svoji hčerki in se odpovedala karieri. Živi mirno družinsko življenje.

Nekaj časa se je govorilo, da se sestaja z igralcem Jamiejem Foxxom (49), vendar sta to dobro skrivala. Prvič so par »ujeli« skupaj lani na večerji, a njuna zveza ni nič resnega … Jamie še vedno hodi z drugimi ženskami.