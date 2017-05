FOTO: Goli ritki zasenčili ekstravagantne obleke

V Metropolitanskem muzeju v New Yorku je bila včeraj prireditev Met Gala, znana predvsem po tem, da se zvezdniki po rdeči preprogi sprehodijo v dih jemajočih kreacijah priznanih modnih kreatorjev. Tu si lahko dovolijo veliko več kot na kakšni drugi rdeči preprogi.

Med vsemi so bile oči fotografov in javnosti gotovo najbolj usmerjene v manekenki Kendall Jenner in Bello Hadid, ki sta v prosojnih opravah pokazali svoji drobni zadnjici.