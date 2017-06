FOTO: Glejte in se čudite: tako je videti, ko se poroči milijarder

Poroka je vedno poseben dogodek, če pa se poroči sin nigerijske naftne tajkunke z imenom Folorunsho Alakija, pa je to nekaj izjemnega. Na družabnih omrežjih so se pojavile fotografije poroke Folarina Alakije in njegove iranske družice Nazanin Jafarian Ghaissarifar, ki so vse pustile odprtih ust. Gre namreč za eno najdražji porok, po nekaterih ocenah naj bi stala nekaj manj kot šest milijonov evrov.

Razkošna poroka je potekala v Oxfordshiru v Blenheim Palaceu, goste pa je zabaval tudi zvezdnik Robin Thicke. Tla so bila prekrita z marmorjem, vse skupaj pa je bilo okrašeno z belimi razkošnimi orhidejami in nežnimi vrtnicami, ki so jemale dih. Lepa nevesta je imela dve obleki, na razkošni zabavi pa so se zabavali tudi mnogi znani obrazi.

Folarin je investitor, v lasti ima tudi kinematografe. Je oče enega otroka, njegova prva žena pa je umrla za posledicami raka.