FOTO: Estradniki v žalosti in spominu na pokojnike

V Londonu so v sredo zvečer podelili glasbene nagrade brit. Dva so posthumno dodelili Davidu Bowieju, ki je bil razglašen za najboljšega britanskega izvajalca, njegov Blackstar pa za najboljši album. Bowie je prvi glasbenik, ki mu je bila posthumno podeljena nagrada brit. Bowiejevo nagrado je prevzel njegov sin, režiser Duncan Jones. Namenil jo je vsem posebnežem, ki jih je Bowie opeval v pesmi Kooks. To pesem mu je sicer oče posvetil ob rojstvu leta 1971.

Poklon velikanom

Letošnja prireditev je minila v žalostnih tonih, posvečenih pokojnemu glasbeniku Georgeu Michaelu. Z nastopi so se mu poklonili Bowiejev kolega Andrew Ridgeley in pop duo Pepsi & Shirlie, frontman skupine Coldplay Chris Martin pa je izvedel Michaelovo pesem A Different Corner. S posebnim videom so se poklonili tudi lani preminulima Leonardu Cohenu in Princeu.

Zaključek z Williamsom

Coldplay so sicer izgubili v igri za brit za najboljši singel, ki je pripadel skladbi Shout Out To My Ex skupine Little Mix, nagrado za najboljšo britansko skupino pa so prejeli The 1975 iz Manchestra. Nagrado za najuspešnejši preboj so namenili pevcu in besedilopiscu, znanem kot Rag'n'Bone Man, skupina One Direction je prejela nagrado za najboljši britanski video leta History, nagrado za globalni uspeh pa je odnesla Adele. Nagrado za najuspešnejšo mednarodno izvajalko je prejela Beyonce, za najboljšo mednarodno skupino pa hiphop zasedba A Tribe Called Quest. Slovesnost se je sklenila z nastopom Robbieja Williamsa, prejemnika nagrade icon.