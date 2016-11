FOTO: Državo šokirale fotografije gole namestnice ministra

Anastasija Dejeva, namestnica ministra za notranje zadeve, ki je odgovorna za evropsko integracijo v Ukrajini, je šokirala državo, ko so se na spletu pojavile fotografije, na katerih je gola, poroča Daily Mail. Slike je na njenem profilu našel detektiv, ki je raziskoval njeno morebitno razmerje s šefom.

Anastasija ima le 24 let in marsikdo je mnenja, da je za svoj položaj premlada. Zaradi tega so na dan prišle govorice, da si je službo priborila v postelji. Ukrajinski minister za notranje zadeve Arsen Avakov je stopil Anastasiji v bran, kritike označil za moraliste in jim očital, da imajo do ministrice predsodke zaradi njene starosti. Povedal je še, da so to stare fotografije, ki so ostale na spletnih omrežjih. Posnetki so namreč še iz Anastasijinih študentskih let in so po mnenju mnogih bolj umetniške kot pornografske narave.

Prav tako naj bi bile neresnične tudi govorice, da je Anastasija, ki je sicer poročena, v razmerju z Avakovom.