FOTO: Dom Clintonovih v ognjenih zubljih

NEW YORK – V mestecu Chappaqua, ki se nahaja severno od New Yorka, je v domu nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona in njegove žene Hillary izbruhnil požar.

Po prvih podatkih naj bi zagorelo v spalnici, vendar policija o dogajanju ni želela dajati podrobnih informacij. Na kraj dogodka so v nekaj minutah prispeli tudi gasilci, ki so požar takoj pogasili, in reševalci, ki pa na srečo niso imeli nobenega dela, saj nihče ni bil poškodovan.

Bill in Hillary Clinton sta hišo kupila pred 20 leti za nekaj manj kot milijon evrov. Ima pet spalnic in bazen.