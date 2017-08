FOTO: Do poroda še nekaj tednov, trebuščka pa nikjer

Kontroverzna instagram zvezdnica Sarah Stage je že lani razburjala s svojo nosečnostjo, letos pa je še več tistih, ki po njej udrihajo zaradi njenega načina življenja. Sarah je namreč velika ljubiteljica športa in zdrave prehrane in v nasprotju z veliko večino nosečnic ne greši, temveč pridno telovadi kot pred nosečnostjo. Trenutno jo od poroda loči le dobrih osem tednov, njeni sledilci pa so ugotovili, da Sarah nosečniškega trebuščka sploh nima. Zaradi kritik se je odločila odzvati na družbenem omrežju.

»Odkar sem oznanila drugo nosečnost, mi pišejo razni 'strokovnjaki', ki mi pravijo, kaj lahko počnem in česa ne. Nasveti so smešni, zato sem se odločila, da bom poslušala le svojega ginekologa in svoje telo. Če mi nekaj ne prija, tega pač ne počnem. V vsakem trenutku sem pozorna na to, da počnem le stvari, ki mojemu otroku prijajo,« je prek instagrama sporočila Sarah. Dodala je še, da je telovadba dobra tako za mamice kot tudi za otroke in da sama nikoli ne bi obsojala ženske, ki se med nosečnostjo ukvarja s telovadbo. »Ljudje trdijo, da sem obsedena s svojim videzom, jaz pa želim biti le zdrava,« je še zapisala.

Medtem ko se Sarah brani, jo sledilci še vedno napadajo, med njimi pa se je našel tudi nekdo, ki je zapisal tole: »To ni ne zdravo ne normalno. Mladim dekletom in ženskam kažeš grozno sliko tega, kakšna bi morala biti nosečnost. Ogabno! To ni normalno, ti si bolna.«