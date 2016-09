FOTO: Diva v prozorni majici kazala bradavičke

Ni skrivnost, da se razvpita Kim Kardashian sploh ne sramuje svojega telesa. Njene obline so postale že legendarne, ljudje pa se še vedno kregajo, ali je njeno telo naravno lepo ali pretirano.

Kakorkoli že, Kim je nanj ponosna in rada ga razkazuje, tokrat je izbrala popolnoma prozorno majico, ki je le malo prepustila domišljiji...

Kim Kardashian braless pokies in see through top out in Miami 10x MixQ

#KimKardashian #braless #pokies #seethrough pic.twitter.com/kEPpgVhvP0