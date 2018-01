FOTO: Dih jemajoči trenutki Melanie Trump

Sevničanka, nekdanja manekenka in prva dama ZDA Melania Trump (47) je letos s svojim stilom že večkrat navdušila modne strokovnjake in širšo javnost. Modni poznavalci analizirajo vsak njen modni dodatek in razčlenjujejo njene modne kombinacije, do zdaj pa so ugotovili, da je nekdanja slovenska manekenka s svojim slogom prekosila svoje predhodnice.



Svetlo modra obleka, ki jo je nosila na inavguraciji in pod katero se je podpisal Ralph Lauren, ni edina, s katero je navdušila. Spomnimo se še njene Dolce & Gabbana jakne s cvetličnim vzorcem, čudovite rožnate kreacije, ki so jo pohvalili tudi pri reviji Vogue.



V galeriji si oglejte kreacije, s katerimi je navdušila v letu 2017.