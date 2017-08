FOTO: Dekolteji zasenčili podelitev nagrad MTV

LOS ANGELES – V nedeljo so v Los Angelesu podelili najbolj znane glasbene nagrade MTV Music Awards. Najpomembnejši izvajalci, ki so odšli domov s kipci, so bili Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Pink za življenjsko delo in Taylor Swift za najboljšo pesem v sodelovanju z Zaynom Malikom ter Fifth Harmony in Khalid z nagrado za najboljšega debitanta.

Kljub vsem zvezdam in glasbi, ki naj bi ji bila namenjena prireditev, pa so na rdeči preprogi prevladali dekolteji. Znane dame se niso bale pokazati, kaj skrivajo pod obleko. S svojim seksi videzom so privabile mnoge poglede.

Nicki Minaj je izbrala ozek kombinezon, kjer je dekolte komaj ostal v obleki, prav tako je z globokim dekoltejem pozornost pritegnila Heidi Klum. Demi Lovato pa si je olajšala delo ter v prosojni čipkasti obleki pokazala tako rekoč vse.