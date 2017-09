FOTO: Čudovite in tragične kraljeve zveze

Od nekdaj so bili kraljevi deležni velike pozornosti, zlasti njihove romance. Punčke sanjarijo o princu, ki se bo zaljubil vanje in jih popeljal v palačo, kjer bodo živele srečno do konca svojih dni. In marsikateri so se sanje uresničile, pravljice so postale resničnost. Danes pišemo o najbolj čudovitih, navdihujočih pa tudi škandaloznih in tragičnih kraljevih zvezah.

Dvorjenje v tajnosti

Ljubezen danskega princa Frederika in Avstralke Mary Donaldson gori že 13 let.

Ena takih je bil zakon Grace Kelly in monaškega kneza Rainierja III. Ona je bila ameriška ljubljenka, on resnični princ. Nič čudnega torej, da je bila njuna zveza ena najbolj opevanih v zgodovini. Začela se je aprila 1955, ko se je oskarjevka udeležila filmskega festivala v Cannesu in tam srečala princa Rainierja. V tajnosti sta si dvorila, pisarila pisma, dokler je decembra ni obiskal v ZDA in jo zaprosil. Poročila sta se leta 1956, poroka je bila spektakularna, označili so jo za poroko stoletja: prek malih zaslonov si jo je ogledalo 300 milijonov ljudi z vsega sveta. Rodili so se jima trije otroci, Caroline, Albert in Stephanie, skupaj sta bila do njene tragične smrti, kneginja je umrla v prometni nesreči leta 1982, stara je bila 52 let.

Kralj Henrik VIII. je bil tako zaljubljen v Anne Boleyn, da je naredil marsikaj, da je osvojil njeno srce. Zasipal jo je z različnimi nazivi in se po robu postavil Katoliški cerkvi, ko se je ločil od prve žene, zaradi česar ga je papež izobčil iz cerkve; Anglikanska cerkev se je ločila od Rima, Henrik pa je postal njen poglavar. Človek bi pomislil, da bo taka strast rodila dolgoletno romanco, a je Henrik že po treh letih, v katerih se mu je rodila le hči, ne pa tudi dedič, začel dvoriti bodoči tretji ženi Jane Seymour, Anne pa obtožil izdaje, kar jo je stalo glavo.

Postavil ji je Tadž Mahal

Tako močno je indijski šah Jahan ljubil svojo ženo, da je v njeno čast – umrla je med porodom 14. otroka – dal postaviti slavni Tadž Mahal. Zaročila sta se, ko sta bila stara 13 in 15 let, pet let pozneje sta se poročila. Bila je resnična ljubezen, pravijo. Ob poroki je Arjumand Banu Begum postala Mumtaz Mahal, bila je moževa najtesnejša svetovalka. Čeprav je imel šah mnogo žena, je bila njegova najljubša in edina, s katero je imel otroke. Ko je umrla, je bil šah obupan, iz žalosti pa se je rodil prečudovit marmornat mavzolej, njeno poslednjo počivališče.

Zakon kraljice Viktorije in njenega prvega bratranca princa Alberta velja za eno najuspešnejših kraljevih zvez, trajala je od leta 1840 pa do njegove smrti zaradi tifusa 1861. Zaročila sta se leta 1937, ko je ona zaprosila njega; Albert namreč ni smel zaprositi monarhinje, poročila sta se leto pozneje. Na poročno noč je v dnevnik zapisala: »Nikoli, nikoli še nisem doživela takega večera. Moj najljubši Albert, njegova ljubezen in naklonjenost me navdajata z nebeško ljubeznijo in srečo, ki se ju nikoli nisem nadejala. Objel me je in vedno znova sva se poljubljala. Njegova lepota, prijaznost, le kako se naj zahvalim za takega moža. Oh, to je bil najsrečnejši dan mojega življenja.« Imela sta devet otrok, ko je umrl, je dolgo žalovala in do smrti nosila le črnino. Delno si je opomogla, ko je sklenila prijateljstvo z mladim Abdulom Karimom, indijskim služabnikom.

Avstralska Pepelka

Zakon kraljice Elizabete II. in princa Philipa je najdaljši v britanski monarhiji.

Ko se je zaljubila v očarljivega Philipa, grškega in danskega princa, je imela zdajšnja kraljica Elizabeta II. komaj trinajst let. Obojestranska naklonjenost se je začela razvijati leta 1939, ko je njo in njeno sestro Margaret spremljal med kraljevo mornariško turnejo. Nekaj let sta si pisarila pisma, leta 1946 pa je Philip njenega očeta, kralja, vprašal, ali se lahko poročita. Uradno oznanilo so objavili prihodnje leto, na njen 21. rojstni dan. Da se je lahko poročil z izbranko, se je Philip odrekel grškim in danskim nazivom in prestopil v Anglikansko cerkev. Ob njej je od poroke novembra 1947, njun zakon je najdaljši v britanski monarhiji.

Leta 2000 se je začela ljubezenska zgodba, v kateri so mnogi videli podobnost s Pepelkino: tistega leta je Mary Donaldson vkorakala v neko sydneyjsko pivnico in spoznala čednega Frederika, ki je bil po naključju danski kronani princ. Začela se je skrivna romanca, ki je trajala eno leto, princ je redno potoval v Avstralijo. Ko so za zvezo izvedeli mediji, se je Mary najprej preselila v Pariz in potem na Dansko. Zaroko sta oznanila oktobra 2003, prihodnjega maja sta se poročila. Trinajst let sta poročena, imata štiri otroke, Christiana, Isabello in dvojčka Vincenta in Josephine.