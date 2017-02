FOTO: Clooney sploh ni hotel otrok

Že januarja so medije preplavile govorice o tem, da se je uklonil želji svoje najdražje po ustvarjanju družine, in zdaj so potrjene: 55-letni filmski igralec in režiser George Clooney in 39-letna libanonska pravnica za mednarodno varstvo človekovih pravic Amal Alamuddin junija pričakujeta dvojčka.



Kot je na začetku leta medijem sporočil vir blizu slavnemu paru, sta Amalina želja po materinstvu in na drugi strani Georgeevo nasprotovanje skorajda pokopala njun zakon. Otrok naj ne bi hotel imeti, češ da to zanj ni prednostna naloga, kar naj bi zelo prizadelo Amal in jo spodbudilo k resnemu razmišljanju o ločitvi. Dodatno naj bi njene ločitvene namene spodbudila Clooneyjeva nezvestoba – nenehno naj bi se zapletal s številnimi znanimi ženskami, igralkami in manekenkami. Šušljalo se je celo, da bi bila med njimi lahko igralka Julia Roberts, s katero sta se tako očitno spogledovala na rdeči preprogi v Cannesu, da bi marsikdo lahko pomislil, da je Georgeeva spremljevalka igralka, in ne žena Amal. Kakor koli, očitno sta zakonca nesoglasja zgladila. Pred dobrim tednom sta bila skupaj v Barceloni, kjer sicer izjemno vitka Amal ni mogla več skriti zaobljenega trebuščka. Ta teden sta v televizijski oddaji na ameriškem kanalu CBS še uradno potrdila, da pričakujeta naraščaj. Povedala sta tudi, da bosta junija privekala na dan ne eden, ampak kar dva otročička.



»Navdušen sem zanj. Ona je čudovita. Zadel je glavni dobitek. Na vseh ravneh. Je izjemna ženska. Čudovito se bosta imela. Izjemna mati in oče bosta. Ta otroka imata veliko srečo,« je bil nad novico vzhičen Clooneyjev dobri prijatelj Matt Damon.



Menda pričakujeta fantka in punčko. »Ko sta George in Amal izvedela, da bosta dobila dvojčka, sta bila presenečena. Malce sta se tudi prestrašila, saj sta oba menila, da je en otrok dovolj. Vendar ju je novica o tem, da bosta dobila fantka in deklico, oba zelo razveselila... Kar verjeti ne moreta, da bosta čez nekaj mesecev imela dva otroka,« je vir januarja povedal libanonskemu časopisu Daily Star.



S težavo na kolena



Ljubezenska zgodba Georgea in Amal se je začela leta 2013. Spoznala sta se na dobrodelnem dogodku in kmalu zatem ugotovila, da ne moreta drug brez drugega. Amal sprva ni bila navdušena nad zvezdnikom. Clooney jo je dvakrat povabil na večerjo, a ga je dvakrat zavrnila, češ da je preveč zaposlena. Tretjič je zvezdnikovo vabilo sprejela. Aprila 2014 sta se zaročila. Odvetnica sprva sploh ni dojela, da jo partner prosi za roko. »Skuhal sem večerjo, ona je ravno pripotovala iz Londona. Vse sem pripravil, počakal, da je pojedla, vklopil predvajalnik, da bi se vrtela najina pesem – ona pa vstane od mize, češ da gre pomit posodo, česar ni še nikoli storila. Pokličem jo, naj se vendarle vrne, potem pa je ugasnila sveča. Tako da sem jo najprej moral prositi, naj seže po vžigalnik, ki je bil spravljen v predalu tik ob njej,« je zaroko pred časom opisal George. Odvetnica je dojela, da jo snubi, šele ko se je s prstanom v roki spustil na koleno. »Rekel sem ji, da si ne predstavljam življenja brez nje. In naj čim prej odgovori, ker sem že malce star in sem lahko vsak hip ob kolk!« je še povedal zvezdnik. Amal ga ni zavrnila in kmalu zatem, septembra 2014, sta stopila pred oltar. Poročila sta se v sloviti palači Ca' Farsetti v Benetkah, dogodek je spremljalo 100 gostov. Preden je spoznal Amal, je George vztrajno trdil, da se ne misli nikoli več poročiti in da ne bo nikoli imel otrok.



Pred Amal je bil poročen enkrat, s Talio Balsam, s katero sta bila mož in žena med letoma 1989 in 1993. Med letoma 2000 in 2005 je hodil z britansko manekenko Liso Snowdon, s katero sta ves čas končevala in znova začenjala razmerje, kratek čas vmes pa je bil z igralko Renée Zellweger.