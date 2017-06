FOTO: Cher skozi čas

Cher in otroka Chastity, pozneje Chaz Bono, in Elijah Blue Allman, ki se je rodil v zakonu z Greggom Allmanom.

Cher se je rodila kot Cherilyn Sarkisian, 20. maja 1946 v Kaliforniji. Pri šestnajstih se je preselila v Hollywood, da bi tam poiskala svojo srečo. Našla je Sonnyja Bona, s katerim se je leta 1964 poročila, še prej pa z njim zapela pesem I Got You Babe, ki je postala velika uspešnica. Ob razpadu zakona, v katerem se jima je rodila hči Chastity (leta 2008 si je dala spremeniti spol in postala Chaz), je bilo konec tudi njune humoristične TV-oddaje. Brez Sonnyja se je njena kariera povzpela v neslutene višave – najprej v glasbi, nato še na filmu. V vrsti prestižnih nagrad, ki jih je prejela, sta tudi oskar za film Mesečnica in emmy za poslovilno turnejo leta 2003. Med kariero je zelo skrbela za svoj videz – pozornost je vzbujala z nenavadnimi, celo škandaloznimi oblačili in z vrsto lepotnih operacij.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«