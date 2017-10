FOTO: Čevlji, ki so obnoreli Hrvatice

Bleščeči črni gležnjarji znamke Balenciaga so trenutno najbolj vroč modni kos na hrvaški estradi. Obnoreli so številne zvezdnice, ki slovijo kot ljubiteljice mode. Ena prvih, ki so jih nataknile na noge, je bila Severina, kmalu ji je sledila sveže samska Jelena Rozga.



Odkar je prekinila zvezo s polovico slovitega dua 2Cellos Stjepanom Hauserjem, je popolnoma spremenila slog oblačenja. Pr tem ji je pomagala najuspešnejša hrvaška manekenka in modna ikona Ljupka Gojić Mikić. »Že približno dve leti sva osmišljali in ustvarjali mojo smer v oblačenju. Iskali sva nekaj, v čemer se bom dobro počutila in kar bo preprosto, klasično, pa vseeno modno zanimivo. Sprostila sem se in v minimalističnih kombinacijah se počutim izvrstno. Mislim, da sva našli modno ravnotežje, ki mi najbolj ustreza, minimalizem preprostih in čistih linij, a vedno eleganten in ženstven. Moram priznati, da sem tudi modo zelo vzljubila, rada jo opazujem, raziskujem, vpijam. Svoj slog bi opisala kot klasični minimalizem, vendar vedno s pridihom ženstvenosti,« razkriva Rozgova.



Novim modnim škorenjcem, ki so našli prostor v omarah zvezdnic svetovnega slovesa, se ni mogla upreti niti pevka Nina Badrić, ena največjih hrvaških modnih div, ki ima smernice v malem prstu.