FOTO: Britanci že komaj čakajo, da Slovenec poroči njihovo zvezdo

Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec, ki je pred leti zmagal v priljubljenem britanskem šovu Strictly Come Dancing (Plešemo z zvezdami), in njegova srčna izbranka Janette sta sredi priprav na poroko, a še pred tem sta zbežala na predporočno potovanje na Jamajko.

Še vedno mislijo, da je Slovak

Plesalca sta na Otoku ljubljenca oboževalcev plesne oddaje, v intervjuju za OK!Magazine pa sta povedala, da je bilo na počitnicah, kot da bi bila na poročnem potovanju. Aljaž, za katerega so britanski mediji napačno napisali, da je Slovak, je povedal, da se je pred kratkim poročila tudi njegova sestra, čeprav ni pričakoval, da se bo poročila pred njim. »Poročila sta se v starem samostanu in bilo je prelepo. Mislim, da sem 15 minut jokal. Opazil sem, da si je Janette vse skrbno ogledovala in premišljevala o najinem poročnem dnevu,« je dejal.