FOTO: Briga jo! Po rdeči preprogi se je sprehodila kosmata

Hči pokojnega kralja popa Michaela Jacksona Paris je zagovornica naravnega. To je dokazala, ko se je na rdeči preprogi podelitve nagrad MTV pojavila bosa, nato pa je med poziranjem fotografom pokazala še poraščene pazduhe in noge. Tabloidi so se takoj razpisali o njeni poraščenosti, a jim je 19-letnica hitro zaprla usta.

Na instagramu je objavila fotografijo, pod njo pa zapisala: »Prihaja zima.« Ko je sledilci niso vzeli dovolj resno in so jo vprašali, zakaj si ne da odstraniti dlak oziroma si jih ne obrije, je dejala, da si ni mislila, da bodo njene dlake dvignile toliko prahu.

»Rada imam dlake in potenje. Nekateri ljudje mislijo, da je to ogabno, še posebej pri dekletih, toda vsako človeško telo je tako. Prebolite,« je sporočila zlobnežem, ki se zadnje dni ukvarjajo z njeno poraščenostjo.