FOTO: Bilo je nekoč: pevska ikona Tereza Kesovija

Tereza že leta živi v Zagrebu, s svojim rojstnim krajem Dubrovnikom pa ni več tako povezana kot nekoč. »Kadar se vrnem, grem po Stradunu in ne srečam nikogar poznanega. To je žalostno.« Foto: osebni arhiv

Pevka in umetnica je pred meseci izdala avtobiografijo z naslovom To sem jaz, v kateri je opisala svoje bogato življenje, polno vzponov in padcev. Foto: Ljubo Vukelič

Pevska ikona velja za najlepši ženski vokal na območju nekdanje države. Legendarna Tereza Kesovija, ki šteje 78 let, bo na koncertih 18. novembra v Trbovljah in 19. novembra v Celju predstavila Oči duše, svoj prvi studijski album od leta 2007. Tereza, ki jo poznamo po hitih, kot so Prijatelji stari gdje ste, Nono, dobri moj nono, Nježne strune mandoline, Sviraj mi sviraj, Na Stradunu, in številnih drugih, je sicer pred meseci napovedala, da se bo poslovila od glasbenih odrov, in sicer zaradi težav s sluhom, a bo najprej izpeljala svojo majhno slovensko koncertno turnejo. »Ne bom se niti poslavljala. To je žalostno, jaz pa nisem žalostna oseba,« je Tereza dejala ob tej novici.

