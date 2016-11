FOTO: Bilo je nekoč: Leonard Cohen

V glasbi je nanizal vrsto uspešnic, poleg Suzanne tudi So Long, Marianne, Dance Me to the End of Love, I'm Your Man in Hallelujah. Foto: Reuters

V bogati karieri, ki je trajala skoraj 50 let, je izdal 14 studijskih in osem albumov s posnetki v živo, vseskozi pa je pisal tudi poezijo. Skupno je izdal več kot 12 romanov in pesniških zbirk. Foto: arhiv

Minuli teden je glasbeni svet pretresla smrt legendarnega pesnika, skladatelja in umetnika Leonarda Cohena. O vizionarju številnih talentov je revija Rolling Stone zapisala takole: »Cohen je bil temna eminenca v majhnem panteonu izjemno vplivnih pevcev-tekstopiscev, ki so vzniknili v 60. in zgodnjih 70. letih.« Noben drug glasbeni umetnik ni zvenel kot on, toda njegova dela so in bodo odmevala skozi generacije. Med drugim so ga klicali svečenik patosa in boter temačnosti, njegov vpliv in privlačnost pa med desetletja dolgo kariero nista nikoli usahnila. Čeprav njegova glasba ne zveni veselo, se Cohen ni imel za pesimista, temveč za nekaj še veliko bolj temačnega.

