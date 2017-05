FOTO: Beyonce ni lahko. Ste jo videli?

Visokonoseča Beyonce si je 1. maja v družbi moža Jay-Z-ja ogledala tekmo lige NBA med moštvoma Los Angeles Clippers in Utah Jazz. Kljub temu da nosi dvojčka, pa je to ne ustavi, da bi nosila visoke pete, kar, po fotografijah sodeč, ni preveč udobno. Fotografi so jo namreč ujeli, kako ji je mož med tekmo masiral močno otečene gležnje. S fotografij je mogoče razbrati tudi, da je noge komaj spravila v sandale ...

Da je ta nosečnost nekoliko drugačna od prve, je videti tudi na njenem obrazu, ki je v zadnjem času nekoliko zabuhel.