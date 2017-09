FOTO: Beneški zlati lev mehiškemu mojstru grozljivk

Potem ko so razprli rdečo preprogo beneškega filmskega festivala, so se med filmskimi sladokusci kresale iskre napetega pričakovanja. Vrhunec so doživele na sobotni večer, ko se je najodličnejši zlati lev, priklon za najfilm letošnje 74. Mostre, zalesketal v rokah mehiškega režiserja estetskih grozljivk Guillerma del Tora. »Verjamem v življenje, ljubezen in film. In če ne izgubiš svoje vere, v mojem primeru v pošasti, se ti to sčasoma obrestuje,« je ganjeno dejal del Toro ter cenjeno lento, ki mu jo je prinesel eden najbolj pričakovanih filmov letošnjega festivala Oblika vode (The shape of water) posvetil latinskoameriškim filmskim ustvarjalcem, ki sanjajo svoje sanje tudi, ko jim preostali govore, da se nikdar ne bodo uresničile.



Najstarejši filmski festival

Ogromno se je govorilo o srhljivki Mati!, v kateri je pod taktirko režiserja Darrena Aronofskega zaigrala hollywoodska ljubljenka Jennifer Lawrence, in o filmu Suburbicon, scenarističnem podvigu Georgea Clooneyja in bratov Coen. A zgodba neme in osamljene čistilke, ki se zaljubi v vodno pošast, je bila tista, ki je letos osvojila srca žirije, to je prvič po več kot desetletju vodila ženska, igralka Anette Benning.



Če je zlati lev najtežje pričakovana nagrada, ji je tik za petami velika nagrada žirije, ki jo je tokrat odnesel film Fokstrot izraelskega režiserja Samuela Maoza, s prestižnim srebrnim levom je z Lida odkorakal francoski ustvarjalec Xavier Legrand za film Skrbništvo, medtem ko je posebno nagrado žirije prejel Avstralec Warwick Thornton za vestern Sladka dežela (Sweet Country).



S svojo igro je kot zapuščena žena v filmu Hannah najbolj prepričala Charlotte Rampling, ki jo je žirija ovenčala z lento najboljše igralke, v isti kategoriji med moškimi pa se je z dramo Žalitev (The Insult) libanonskega režiserja Ziada Doueirija v ospredje prebil palestinski igralec Kamel El Basha. Med mladimi upi, s katerimi mora sedma umetnost v prihodnje vsekakor računati, je žirija posebej omenila Charlieja Plummerja, ki si je pri komaj 18 letih z izjemno igro v filmu Lean on Pete prislužil nagrado Marcella Mastroiannija za najboljšega mladega igralca oziroma igralko. Med scenariji je bolj blestela črna komedija Three Billboards Outside Ebbing, ki je zrasla v glavi britanskega dramatika z irskimi koreninami Martina McDonagha. Žarometi so še posebno osvetljevali hollywoodska veljaka Jane Fonda in Roberta Redforda, letos ovenčana z nagrado za življenjsko delo.



Je eden najpomembnejših mednarodnih filmskih festivalov. In tudi najstarejši. Zdaj pa se je beneški festival v zgodovino zapisal tudi kot tisti, ki je z novo kategorijo prvi naredil velikanski skok v sodobnost in podelili tudi nagrade za filme navidezne resničnosti, med katerimi je slavil film Eugena YK Chunga Arden's Wake. Znotraj te kategorije je v 3D-dokumentarcu zaživel tudi kultni video Thriller pokojnega Michaela Jacksona.



Hollywoodski lesket

Filmski festivali so sicer poklon sedmi umetnosti in njenim presežkom vsakega leta, a hkrati so med najpomembnejšimi modnimi dogodki, saj zvezdniki in zvezdnice zažarijo v najlepši podobi. Tudi v Benetkah, kjer je letos jemala dah Lawrenceova v Diorjevi stvaritvi, moški pa so glavo obračali tudi za Julianne Moore in Susan Sarandon, ki jima leta očitno ne pridejo do živega. Z roko v roki sta se pokazala še vedno noro zaljubljena Penelope Cruz in Javier Bardem ter presenetljivo prespani novopečeni starši George Clooney in njegova Amal. Za še dodaten hollywoodski blišč italijanskega festivala so poskrbeli Donald Sutherland in Helen Mirren, ki ju je v Benetke pripeljal film The Leisure Seeker, oskarjevki dame Judi Dench in Octavia Spencer ter postavna Matt Damon in Colin Firth. Če omenimo le nekaj najodmevnejših imen.