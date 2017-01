FOTO: Baby boom v Hollywoodu: to so dojenčki letnik 2016

V začetku leta je štorklja obiskala 32-letno pevko Kelly Clarkson, ki se je z možem Brandonom Blackstockom razveselila punčke. Hollywoodska igralka Anne Hathaway je prvič postala mama. Rodila je sina Jonathana Rosebanksa Shulmana. 33-letna igralka, ki je leta 2013 dobila oskarja za stransko vlogo v filmu Nesrečniki (Les Misérables), je provorojenca povila 24. marca.

Nekdanja manekenka in poslovna ženska Ivanka Trump je novico sporočila prek Twitterja. "Dojenček Theodore. Presrečna sem," je zapisala ob fotografiji iz porodnišnice. To je že tretji otrok Ivanke Trump. Otrokov oče je nepremičninski posrednik Jared Kushner.

Ameriška igralka Liv Tyler in britanski nogometni agent David Gardner sta se razveselila rojstva drugega skupnega otroka. Lula Rose je na svet prijokala v mesecu juniju. Eden najbolj priljubljenih hollywoodskih parov je ljubezen kronal še z enim otrokom: Emily Blunt in John Krasinski sta junija dobila drugo hčer, Violet, veselo novico pa sta s svetom podelila na dan neodvisnosti. V svet blišča, slave in obilja pa se je julija rodila prvorojenka 31-letne hotelske dedinje Nicky Hilton. Z možem Jamesom Rothschildom sta jo poimenovala Lily Grace Victoria. Junija je rodila 42-letna pevka Alanis Morissette sporočila, da je 23.6.2016 rodila deklico Onyx Solace Morissette Treadway. To je pevkin drugi otrok, z možem imata še petletnega sina Everja.

Z veselo novico je avgusta javnost razveselil priljubljeni kuhar Jamie Oliver, ki je že petič postal očka. Enainštiridesetletni kuharski mojster in njegova žena Jools sta se razveselila rojstva malega fantka, ki je poskrbel za neizmerno veselje in srečo v družini Oliver. Megan Fox in Brian Austin Green sta se razveselila svojega tretjega otroka, sina Journey River Greena. To se je zgodilo eno leto po tem, ko je par razglasil, da se po petih letih zakona razhaja.

Blake Lively in Ryan Reynolds sta septembra drugič postala starša, rodila se jima je še ena hčerkica. Oktobra je Olivia Wilde rodila hči, ki jo je poimenovala Daisy, ki jo ima z igralcem Jasonom Sudeikisom. 32-letna igralka in 41-letni igralec sta aprila naznanila, da bo njun dvoletni sin Otis postal veliki brat.

Decembra sta Mila Kunis in Ashton Kutcher drugič postala starša. 33-letna igralka je rodila dečka. Najbolj odmevno od vseh pa je bilo rojstvo osmega otroka, ki je pri 73 letih ponovno postal oče. Njegova partnerka, 30-letna balerina Melanie Hamrick je decembra v New Yorku rodila sina.