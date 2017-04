FOTO: Anna Kurnikova pokazala svoj bikini

Nekdanja teniška igralka Anna Kurnikova morda ni osvojila veliko, medtem ko je držala lopar v rokah. Še vedno pa osvaja s svojim neverjetnim videzom.

Tokrat je to storila s svojo objavo na instagramu. Petintridesetletnica je skočila v bel bikini in pri tem pokazala tisto, kar smo vso njeno kariero spremljali. Čeprav ne teka več po igriščih v mini krilu, ne servira in ne odbija žogic, se pri svojih letih še vedno lahko pohvali z neverjetno postavo.

S to fotografijo je zabila game, set in match.