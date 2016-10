FOTO: Angleži v šoku: članica kraljeve družine v lokalu točila pivo

Znano je, da imajo Angleži zelo radi pivo, pa tudi to, da ga kar precej popijejo. Očitno pa se priljubljeni pijači ne more odreči niti kraljeva družina. Vojvodinja Camilla je bila pred kratkim z možem Charlesom gostja ob odprtju njej posvečene pivnice.

Vojvodinja je korajžno stopila za pult in natočila kozarec piva The Duchess. Prvi, ki je slastno pijačo pokusil, pa je bil prav Charles. Pivo je srknila tudi Camilla sama in zdelo se je, da ji je bilo kar všeč, čeprav je splošno znano, da je njena priljubljena pijača rdeče vino.