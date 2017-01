FOTO: Angelina z otroki na smučanju, Brad v solzah

Angelina Jolie (41) po burnem letu 2016, ki ga je pospremilo javno pranje umazanega perila ob napovedi ločitve od dolgoletnega partnerja Brada Pitta (53), končno uživa mirne trenutke s svojimi otroki. Zatekla se je v zasneženi Kolorado, kjer z družinico brezskrbno uživajo v zimskih radostih.



Sladoledni izlet



Enajstletna Zahara ter osemletna dvojčka Vivienne in Knox so na smučišču z inštruktorjem izpopolnjevali smučarsko znanje, Maddox (15) pa se je po snežnih strminah raje podal na smučarski deski. Po snežnih podvigih jih je ponosna mati odpeljala v lokalno prodajalnico sladkarij, kjer so si privoščili sladoled.



Otožni Brad



Šesterica otrok, poleg omenjenih še Pax (13) in desetletna Shiloh, za praznike ni videla svojega očeta. Ta je bil, trdi dobro obveščeni vir, zaradi tega strt in na robu depresije. »Ničkolikokrat je bruhnil v jok – nič več ga ni sram, da joče,« je razkril javnosti. Brad naj bi se z otroki sicer na hitro srečal za božič v Los Angelesu, vendar le s petimi – Maddox naj očeta ne bi želel videti.

