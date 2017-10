FOTO: 16-letnica je kopija slavne mamice

Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa, in to bi lahko rekli tudi v primeru legendarne manekenke Cindy Crawford (51). Njena 16-letna hči Kaia Gerber ji je namreč tako zelo podobna, da je skorajda ne moremo ločiti od slavne mamice, ko je bila ta še najstnica. Mati in hči pa si nista le podobni, Kaia namreč pridno stopa po maminih stopinjah, saj je že pri svojih rosnih 16 letih zelo uspešna manekenka.

Pred meseci je namreč podpisala pogodbo s svetovno znano manekensko agencijo IMG, sodelovala je v oglaševalskih kampanjah priznanih modnih znamk Marc Jacobs in Miu Miu, poleg tega pa se je skupaj z mamo pojavila tudi na naslovnici pariške revije Vogue.