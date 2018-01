Filmski superjunaki dobili močno nasprotnico – oskarjevko Jodie Foster

Batman. Superman. Spiderman. Ironman. Fantastični štirje. In še bi lahko naštevali. Stripovske superjunake namreč, ki so za zaživeli tudi na velikem platnu in zaradi katerih že nekaj let v kinematografe trumoma derejo filmski sladokusci. A med slednjimi nikakor ni oskarjevke Jodie Foster, ki je prepričana, da tovrstni visokoproračunski filmi kvarijo prihodnost Hollywooda in na sedmo umetnost mečejo nič kaj laskavo, vsekakor pa ne umetniško luč.



V blagajne nosijo kupe denarja. A to je tudi vse, kar lahko dobrega reče o sodobnih podvigih filmske meke. Filmi s superjunaki v osrednji vlogi nimajo ne vsebine ne psihološko dodelanih in kompleksnih značajev, kakršne je igrala sama in kakršne bi si želela videti na velikem platnu. »Danes iti v kino je podobno kot obisk zabaviščnega parka,« je spljuvala studie, ki so kakovost in umetniško integriteto filmov darovali oltarju kapitalizma, torej čim višjega prihodka. »Snemajo filme s slabo vsebino ali brez nje, da pritegnejo čim več ljudi in posledično zadovoljijo svoje delničarje. To je postalo še najbolj podobno črpanju nafte, ki za trenutni prihodek žrtvuje prihodnost planeta.«



Slavo so ji prinesle težke vloge v močnih filmih. Že pri rosnih 14 letih je z vlogo najstniške prostitutke v filmu Taksist prepričala kritiško srenjo, ki jo je ovenčala z oskarjevsko nominacijo, zlati kipec je nato odnesla domov zaradi vloge žrtve posilstva v hitu Obtožena in nato še enega kot FBI-agentka v trilerju Ko jagenjčki obmolknejo. A četudi je poprijela že za režijo in nanizala še vrsto drugih vlog, je v vlogi junakinje, ki rešuje svet, nismo videli. In je verjetno nikoli ne bomo. »Ne želim sodelovati pri filmu s superjunaki, vrednem 150, morda celo 200 milijonov. Ti uničujejo filmske navade in okus ljudi,« je ostro dejala in dodala, da bi o tovrstnem projektu razmislila kvečjemu, če bi bil značaj junaka »psihološko resnično globoko kompleksen«.