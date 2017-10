Filmska ekipa strmoglavila tudi zaradi malomarnosti Toma Cruisa?

Zgodba ameriškega pilota Barryja Seala v podobi Toma Cruisa, ki je kot tihotapec mamil delal za zloglasnega Pabla Escobarja, še ni niti prišla na velika platna, pa vendar z akcijo zasičeni film že dviguje ogromne oblake prahu. Ne najbolj pozitivnih in ne z zgodbo samo, ampak s tožbami, ki padajo druga za drugo. V središču vseh pa letalska nesreča med snemanjem izpred dveh let, v kateri sta pilota Alan Purwin in Carlos Berl izgubila življenje, tretji član posadke, Cruisov dvojnik Jimmy Lee Garland, pa od strmoglavljenja dalje ne čuti več spodnje polovice telesa.



Majhno letalo na dva motorja je septembra 2015 letelo nad kolumbijskimi Andi v bližini Medllina, ko so jih presenetile slabe vremenske razmere. Strmoglavilo je in pokopalo dva, tudi Purwina, ki je slovel kot eden najboljših filmskih pilotov svoje generacije. »To je najnevarnejši projekt, pri katerem sem kadar koli sodeloval,« je izkušeni Purwin še pred nesrečo pisal producentom in dodal, da je med »varnim izvajanjem letalskih akcij in letalsko nesrečo le tanka črta«, pri čemer je še poudaril, da je moral vpreči vse svoje veščine in izkušnje, da sta se tako on kot Cruise vračala živa, četudi sta najmanj enkrat le za las ušla smrti. Nadalje je eden izmed producentov zavarovalnici poslal kar uradno pritožbo zoper Cruisa in režiserja Douga Limana, češ da samoiniciativno dodajata nove zračne kadre, zaradi česar se projekt spreminja v nevarno norijo. Vse to in več seva iz tožbe, ki sta jo družini pokojnih pilotov vložili proti producentskim družbam, vpletenim v projekt. Cruise in Liman sicer nista direktno obtožena, naj bi pa bila delno odgovorna za smrti, ki bi ju bilo ob ustreznih varnostnih ukrepih moč preprečiti.

2 sta umrla, eden je hrom.

O kolikšnem odškodninskem znesku je govor, ni znano. Morda tudi, ker denar ni tisto, kar je družini umrlih prignalo do tožbe. Filmsko industrijo želita predvsem opomniti, da je varnost ekipe na prvem mestu, ne dobiček, na kar pa filmarji preradi pozabljajo. V sodnih spisih je namreč črno na belem zapisano, da so producentske družbe namerno prezrle nekatera varnostna določila pred poletom in tako prihranile denar in čas. »Spodrsljaji in napakice v načrtovanju, koordiniranju, sestavljanju urnika in upoštevanju varnostnih napotkov in ukrepov so privedli do tega, da se je moral nepripravljeni pilot podati na nevaren polet v letalskem starodobniku v neustreznih vremenskih razmerah in prek neraziskanega goratega predela,« usodno strmoglavljenje pa so označili za rezultat »spontane, nepremišljene snemalne akcije, za katero so se odločili v naglici«. Vse, ker so si hollywoodski zvezdnik, režiser in producenti želeli filmske akcije, zabeljene s spektakularnimi letalskimi podvigi. Pri tem pa so svoje povedali tudi letalski strokovnjaki, češ da bi se bilo nesreči moč ogniti, če bi le upoštevali varnostne smernice.

To je rezultat strmoglavljenja, do katerega naj bi privedlo zanemarjanje varnostnih ukrepov. Za ceno varčevanja z denarjem in časom.

Družini pokojnikov tožita producentske hiše Cross Creek Pictures, Imagine Entertainment in Vendian Entertainment, medtem ko se Cruisu in Limanu očita malomarnost. A obtožene družbe tega udarca niso sprejele tiho, ampak so zadale svojega, s svojo tožbo proti letalski družbi S&S Aviation, pri kateri so najeli nesrečno letalo. Ti naj bi svoje delo popravil, vzdrževanja, pregledov letal opravili najmanj malomarno, kar je privedlo do zračne tragedije.



Sodni milini bodo verjetno dolgo mleli. Omenjeni tožbi namreč nista edini, povezani s filmom American made, ki prihaja v kinodvorane konec tega meseca. Da je mera polna, sta družini pokojnikov zvlekli še druga drugo v sodne klopi, za piko na i pa se je družina Carlosa Berla odločila tožiti tudi edinega preživelega v nesreči, ohromljenega Garlanda. A okoliščine teh tožb še niso jasne.