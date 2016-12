Filmska diva ni učakala sto let

Vsaka doba ima svojo fatalko. Žensko, ki je pustila neizbrisen pečat in se vpisala v zgodovinske knjige. »Madame Pompadour. Kleopatra. Kraljica iz Sabe. Ne bi me presenetilo, če bi zgodovinarji za 20. stoletje izpostavili Zsa Zso Gabor,« je pred časom dejal oskarjevec George Sanders, igralkin mož številka tri. In medtem ko bo čas pokazal, ali je bilo v njegovih besedah kaj preroškega, svetlolasa filmska diva zlate generacije Hollywooda gotovo ne bo utonila v pozabo. »Takšne, kot je bila Zsa Zsa, ne bo nikoli več. Je ena in edina,« je čivknil Larry King, ko ga je s preostalim svetom zadela vest, da je hollywoodski ikoni pri 99 letih, le dva meseca pred okroglo stotico, še zadnjič zaplahutalo srce. »Storili smo vse v naši moči, a njeno srce je preprosto nehalo biti. A umrla ni sama, vsi smo bili ob njej,« je žalostno vest sporočil princ Frederic von Anhalt, njen zadnji mož, deveti po vrsti.



Morda ni presunila z izjemnim igralskim talentom, saj je bila – četudi se je podpisala pod več kot 70 filmov in serij – obsojena na stranske vloge, filme B-kategorije in žajfnice, pa vendar se je povzpela na prestol največjih hollywoodskih legend. S slogom in vročekrvno osebnostjo, ki je kljub nagnjenosti k dramatičnosti (ali pa morda ravno zaradi nje) izžarevala neustavljivi čar in milino, je namreč vladala svetu. Poosebljala je hollywoodski blišč in glamur, iz vsakega njenega giba in besede pa je velo zvezdništvo, morda še preden je to sploh obstajalo. Bila je prvotna, originalna starleta, še preden so ta vzdevek prevzele današnje lepotičke kot Paris Hilton in Kardashianova dekleta, slavne zgolj zaradi slave same.



Lagala o starosti



V Budimpešti rojeno krasotico je sprva vleklo k veterini, a je poslušala materine nasvete in že hitro začela tržiti svoj videz. Začenši z letom 1936, ko so jo okronali za najlepšo Madžarko, a ji naslov, ker je lagala o starosti, tudi vzeli. Zaradi česar je z velikimi sanjami o pravljičnem življenju poletela prek luže in s svojim evropskim šarmom hitro začela osvajati svet filma. Verjetno predvsem zaradi svoje osebnosti in devetih zakonov. Prvič pri dvajsetih, zadnjič leta 1986 pri 69 letih s četrt stoletja mlajšim von Anhaltom. Čeprav je po lastnem izračunu pred oltar zakorakala le oseminpolkrat, saj zveze s Felipejem de Albo, ki je bila razveljavljena že dan po izreku poročnih zaobljub, ni štela za pravi zakon. Ob čemer naj bi ji mama dejala, da ji z vsakim, s katerim skoči med rjuhe, ni treba tudi izmenjati prstana. »Po duši bom vedno katoliško dekle,« je zgolj odvrnila Gaborjeva, z vselej namazanim jezikom, sploh ko je beseda nanesla na ljubezen. Vselej je bila odeta v krzno in dragulje, a je čas glamurja za Zsa Zso minil že davno. Starost in opešano zdravje sta jo priklenila na posteljo, avtomobilsko nesrečo pred 14 leti so zaokrožile dve kapi in infekcije, da je zaradi gangrene izgubila nogo. A četudi je lahko le nemočno opazovala svet okoli sebe, se nikoli ni vdala. Dokler je zdaj ni izdalo srce.