Filmarji ji zapirajo vrata

Marsikatera ženska malce priredi določene številke. Predvsem tiste, ki pričajo o njenih letih, in tiste, ki jih pokaže tehtnica. A medtem ko rahlo prirejanje resnice mnogim ne škodi, morda še celo doda slovesu – kot, denimo, Joan Crawford, katere letnica rojstva še po njeni smrti ostaja skrivnost, a je to zgolj dodalo njeni privlačnosti in skrivnostnosti –, naj bi se izkrivljanje resnice avstralski zvezdnici Rebel Wilson pošteno maščevalo. Njenemu poigravanju z dejstvi naj bi namreč prišle na sled revije za ženske medijske hiše Bauer Media, ki so iz tega naredile odmevne, s škandaloznostjo zabeljene zgodbe in tako skoraj povsem uničile njeno hollywoodsko kariero. Zaradi česar je igralka medijsko hišo zvlekla na zatožno klop.



Sodno zgodbo je začela Rebel, ki smo jo videli v filmih Prava nota in Prava nota 2, zdaj pa jo lahko gledamo v humoristični seriji Super zabavna noč, pisati že lani. Tedaj je proti založniku Bauerju, pod okriljem katerega v kioske prihajajo revije Women’s Weekly, Woman’s Day in OK! Magazine, vložila tožbo, češ da so s prispevki škodovale njenemu ugledu, če ga že ne povsem uničile. V njih naj bi namreč pisalo, da je, da bi lažje prišla do vlog, lagala o svoji starosti in odraščanju ter uporabljala izmišljeno ime. Še zlasti pa se je spotaknila ob obtožbe, da je »serijska lažnivka, ki si je izmišljala že fantastične zgodbice iz svojega življenja, da bi prodrla v Hollywood«. Kar da je pokopalo njeno vse bolj cvetočo kariero. Tovrstna zlobna natolcevanja naj bi bila kriva, da so ji začeli filmski ustvarjalci zapirati vrata in da ji je med prsti spolzela vloga v animiranem celovečercu Kung fu panda 3. »Rekli so ji, da je preveč sporna,« je povedala zvezdničina odvetnica in pridala, da so prispevki »uničili njen sloves poštene osebe«.



Najmanj, kar bi novinarji lahko storili, je, da bi jo pred objavo poklicali. O tem je trdno prepričana Wilsonova, ki zdaj zaradi uničene kariere in slovesa išče pravico na sodišču. Kako bo to dokazovala, in sicer že 22. maja, ko je sklicano prvo zaslišanje, bomo videli. Po odredbi sodnika mora predložiti zneske svojega zaslužka za minulih šest let, od leta 2011, ko se je v želji po filmski karieri iz domače Avstralije preselila v filmsko meko.