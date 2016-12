Filmarjevega nečaka že dvakrat aretirali

Podpisal se je pod nekatere najboljše gangsterske filme vseh časov, kot so uspešnice Dobri fantje, Kazino in Ulice zla. A medtem ko sloviti filmar Martin Scorsese lovi kriminal in se potaplja v družbeno podzemlje na filmskem traku, njegov nečak Frank brede po kriminalnih vodah v svoji resničnosti. Očitno sta ga praznično vzdušje in večja sproščenost ljudi tako prevzela, da je v manj kot mesecu dni že dvakrat prišel navzkriž z zakonom. Kljub temu da nad njim še vedno visi pogojna kazen izpred treh let, ki si jo je prislužil s poskusom preprodaje heroina policistom pod krinko.



Morda so ga stričevi filmi tako prevzeli, da si je temno plat življenja želel okusiti na lastni koži. Ali pa je 41-letni Frank, sin zvezdnikovega starejšega brata, preprosto mojster v iskanju težav. Pred tremi leti je ob treh različnih priložnostih namreč poskušal prodati heroin, a vsakič policistu pod krinko. S tem si je, ker je krivdo priznal, prislužil štiri leta pogojne svobode, obiskovati pa je moral tudi – da se je ognil ječi – rehabilitacijsko kliniko. A čeprav se mu bo pogojna kazen iztekla šele pozno spomladi prihodnje leto, je njene pogoje zdaj kršil kar dvakrat v manj kot mesecu dni. Prvič v izteku novembra, ko so ga ustavili možje v modrem med vožnjo v vinjenem stanju. Zdaj pa se je, meni nič, tebi nič, spravil nad vhodna vrata hiše popolnega neznanca.



Pretekli petek je moral biti za Franka Scorseseja precej pester, vrhunec pa je doživel v zgodnjih večernih urah, ko se je klatil po ulicah Staten Islanda. Okoli šestih zvečer, skoraj deset kilometrov od doma, se je namreč nenadoma spravil nad vrata bližnje hiše. Si z nožem sprva utrl pot skozi zunanja vrata, tista, ki ščitijo pred komarji in mrčesom, nato pa si je z brcanjem v glavna vhodna vrata poskušal utreti še pot v notranjost. A ga je nato pregnal lastnik, ki se je s podivjancem soočil, čeprav je Frank vseskozi v rokah držal nož. Zato nad zvezdnikovim nečakom ne visi zgolj obtožba motenja posesti in povzročanja škode, temveč tudi posedovanja smrtonosnega orožja. Čemu je razbil vrata neznančeve hiše, kar je ujela varnostna kamera, policiji (še) ni jasno.