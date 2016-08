Film slovenskega filmskega ustvarjalca prejel oskarja

LOS ANGELES – Na spletni strani nagrad oskar so objavili 17 dobitnikov študentskih oskarjev. Med njimi je tudi film All These Voices v režiji Davida Henryja Gersona, pri katerem je kot soscenarist sodeloval mladi slovenski ustvarjalec Martin Horvat. Film se je za nagrado potegoval v kategoriji alternativnih del.

Horvat je lani končal študij scenaristike na Ameriškem filmskem inštitutu v Los Angelesu. V filmu se mladi vojak enot SS sreča s člani avantgardne gledališke skupine, ki slavijo konec druge svetovne vojne. Ob tem se je primoran soočiti s sokrivdo za njihovo bolečino. V filmu nastopajo Beata Pozniak Daniels, Kristof Konrad, Kasia Kowalczyk, Anthony Nikolchev, Kinga Philipps in Harrison Thomas, navaja portal IMDb.

Študentske oskarje ameriška filmska akademija podeljuje od leta 1972. Letos so prejeli rekordnih 1749 prijav, od tega 286 z ameriških in 95 s tujih univerz. Študentske oskarje so ameriškim študentom podelili za najboljši animirani, alternativni, dokumentarni in igrani film. Prav tako so se za najprestižnejša študentska priznanja v svetu filma potegovali tujejezični filmi, in sicer v kategorijah igrani in dokumentarni film ter animirani film. Med tujejezičnimi finalisti letos ni bilo slovenskega filma.

Nagrade bodo dobitnikom izročili na podelitvi študentskih oskarjev, ki bo 22. septembra.