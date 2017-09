Fiennes je postal Srb

Srbija je britanskega igralca Ralpha Fiennesa sprejela odprtih rok in ga razglasila za enega svojih. V skladu z 19. členom zakona o državljanstvu, po katerem se srbsko državljanstvo lahko podeli tudi tujcu, če je to v prid državi, je sklep o podelitvi srbskega potnega lista hollywoodskemu zvezdniku že na začetku tega meseca podpisala srbska premierka Ana Brnabić. Morda mu ga bo osebno izročil predsednik Aleksandar Vučić, kot je lani, tedaj še v vlogi premierja, storil za ameriškega zvezdnika akcijskih filmov Stevena Seagala.

Fiennes, ki sta mu vlogi v Schindlerjevem seznamu in Angleškem pacientu prinesli nominaciji za oskarja in zlati globus, je že konec avgusta stopil na srbska tla.

Lani je srbsko državljanstvo dobil ameriški megazvezdnik akcijskih filmov Steven Seagal.

Tedaj v častni vlogi gosta na inavguracijski slovesnosti srbskega predsednika Vučića. Nato se je njegov obisk Srbije na začetku tega meseca spremenil v delovnega, saj je v Beogradu začel snemati zgodbo verjetno največjega baletnika vseh časov Rudolfa Nurejeva in si v glasbenem ustvarjanju za film podal roko s srbskimi filharmoniki. Čeprav tokrat ni prvič, da ga je v Srbijo privedla sedma umetnost. Pred sedmimi leti je prav na tamkajšnjih tleh iz igralskih voda prvič zaplul še v režijske in posnel svoj prvenec Koriolan po istoimenski Shakespearovi tragediji.