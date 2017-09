Fergie in Josh Duhamel sta šla narazen

Še avgusta, ko je njun sinko Axl slavil četrti rojstni dan, je praznovanje obdajala običajna družinska idila. Fergie in Josh Duhamel, ki sta leta 2009 zakorakala pred oltar, sta se smejala kot običajno in sinka kot vselej zasipala z ljubeznijo in pozornostjo. »Zdeli so se srečni,« je dejala pevkina mama Terri, ki jo je kot preostali svet zdaj šokirala vest, da je zvezdniški parček že pred meseci čez zakon naredil križ. »Ničesar nisem vedela o težavah. Vem, da oba veliko delata in sta zaradi dela precej na poti,« pravi Terri, prepričana, da ji je hčerka novico o razpadu zakona tako dolgo prikrivala, ker ji ni želela povzročiti skrbi in prizadejati bolečine.

Sanjal o njej

Zaljubila sta se 2004., Josh še malce prej, še preden je pevko skupine Black Eyed Peas sploh spoznal. »Fergie se nenehno pojavlja v mojih sanjah. Čisto sem zatrapan vanjo,« je priznal v enem izmed intervjujev, prebrala pa ga je tudi mična svetlolaska. In tudi sama začutila ogenj privlačnosti, ko sta sta se naposled spoznala. A če je bil njun začetek kot iz romantičnega filma, je bilo nadaljevanje malce manj pravljično, saj še nista bila poročena eno leto, ko je že privrelo, da se je igralec vdal prepovedani strasti za eno noč s striptizeto Nicole Forrester. A čeprav je Josh skok čez plot zanikal, so govorice verjetno vseeno zasadile seme dvoma. »Zaradi vsega težkega, kar se je med nama zgodilo, sva danes še močnejša kot par,« pa je Fergie pred štirimi leti odpravila govorice.

Leta 2013 se jima je rodil sinko in postal srčica njunih življenj. Oba sta poudarjala, da je Axl vsekakor na vrhu njunih prioritet, še lani pa sta se vse pogosteje vdajala posteljnim radostim, saj sta malčku želela dati bratca ali sestrico.

Zaradi sinka ostajata prijatelja

A iz te moke ni bilo kruha, namesto širitve družine sta se odločila za razhod. Kar pa ni spremenilo njune predanosti sinu, zaradi katerega še vedno in kljub umrli ljubezni ostajata prijatelja. »Z ljubeznijo in spoštovanjem sva se že pred časom odločila, da se razideva. To sva ohranjala zase, saj sva družini želela dati čas, da se prilagodi novim okoliščinam,« sta zdaj razkrila in dodala, da ne glede na vse še vedno ostajajo družina. Vir pa je dodal, da je med njima že dlje škripalo in da se je Josh izselil že spomladi. »Dobra človeka sta in povsem predana sinu, a sta preprosto preveč različna, da bi jima dolgoročno zneslo.«