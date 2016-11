Fantje imajo Batmana, dekleta Čudežno žensko

Minilo je že tričetrt stoletja, odkar se je v stripu prvič pojavil lik superjunakinje Čudežne ženske, in dobrih 40 let, odkar je zaživela tudi v televizijski seriji. S prihajajočim letom pa bo reševala svet še na velikem platnu, v podobi zapeljive Gal Gadot, nekdanje miss Izraela in še nedavno druge najbolje plačane izraelske manekenke takoj za Bar Refaeli. Vlogo je lepotica z navdušenjem zgrabila z obema rokama, predvsem zaradi svoje hčerke Alme. »Fantje se lahko zgledujejo po Batmanu, Supermanu, Spidermanu, medtem ko imajo deklice le princeske, ki nikoli ne naredijo ničesar, ampak le čakajo na princa, da jih reši. Zdaj pa bodo imele tudi one močno superjunakinjo za zgled,« je dejala Gadotova, ki pa kmalu ne bo vzor le svoji petletnici, saj bo znova zibala.



Kariera in družina



Rjavolaska je hollywoodski prvenec doživela pred sedmimi leti s filmsko franšizo Hitri in drzni ter v mislih že zarisovala pot med zvezde. Korak za korakom bo ustvarjala hollywoodsko kariero, nato pa bo napočil čas, da si z ljubljenim Yaronom Versanom, s katerim sta leta 2008 zakorakala pred oltar, ustvarita družino. No, tako je načrtovala, ko je še menila, da je morda bolje zacementirati igralski status in se šele nato lotiti menjavanja plenic. Dokler se ji ni utrnilo, da z uspehom pride tudi več projektov in dela, torej tudi to ne bi bil optimalen čas za vstop v materinstvo. Načrtovanje in premišljevanje gor ali dol, pred petimi leti je povila prvorojenko, zdaj pa lahko mirne duše reče, da se je vse izteklo, kot se je moralo in je najboljše. »Srečna sem, da sem mati. Takoj ko primeš otročička in ga začneš vzgajati, te prevzamejo občutja neverjetne sreče in ljubezni, kakršnih do tedaj nisi poznal.«

