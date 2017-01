Fant Georgea Michaela: Šlo je za samomor

Fant pokojnega pevca Georgea Michaela, ki je umrl na božično noč, je šokiral, ko je na twitterju objavil vrsto sporočil in razkril, da je pevec naredil samomor. Zapisi Fadija Fawaza so bili kmalu po objavi izbrisani, prav tako tudi njegov profil.

Fadi je v enem izmed tvitov objavil fotografijo dvignjenega sredinca in ob njej zapisal: »Sovražim te 2016, iz dna srca.« V nadaljevanju pa, da je bila edina stvar, ki si jo je George želel, da bi umrl. »Že mnogokrat se je poskušal ubiti in končno mu je uspelo. Zelo sva se ljubila in vsak dan sva bila skupaj skoraj 24 ur.« Za zdaj še ni znano, ali je objave res zapisal Fawaz ali je šlo nemara za vdor hekerjev.

V tem tednu je v medije prišla tudi novica, da je bil George pred svojo smrtjo obupan, saj je bil glas, ki ga je popeljal med svetovne zvezdnike, uničen. Pevec je namreč leta 2011, ko je preživel hudo pljučnico, izgubil približno 20 odstotkov kapacitete pljuč, kar je tudi vplivalo na njegove pevske sposobnosti.