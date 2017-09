Enkrat hipi, vedno hipi

Že več kot tri desetletja sta Kurt Rusell in Goldie Hawn partnerja. Drug drugega poznata kot lastno dlan, a vendar se še vedno spoznavata. Tako je nedavno Kurt kar onemel, ko je odšel napolnit avtomat za parkiranje in je njegova izbranka začela objemati drevo. Danes 71-letna zvezdnica je izjemno neobčutljiva za staranje. Še vedno je vitke postave in odločnega koraka. Njeno življenje je izdatno lažje od povprečne gospodinje, saj ima pod palcem približno 60 milijončkov, pa tudi Kurt ima zavidljivo debelo denarnico.

Ne preseneča, da jo v intervjujih stalno sprašujejo, v čem je skrivnost njenega uspeha. »Dolgotrajen partnerski odnos nima nobene povezave s poroko. Gre za kompatibilnost in komunikacijo. Potrebuješ oboje, če želiš, da bi odnos obstal.« Igralca sta dokazala, da sta popoln par, ko sta skupaj nastopala v več filmih, na primer komediji Čez krov iz leta 1987. Čeprav se nikoli nista odločila za poroko, imata sina Wyatta, ki je danes star že 30 let.

Kurtova kariera je dobila nov zagon.

Režiserji in filmski producenti dobro vedo, kako pomembno je, da imajo igralci vzajemno kemijo, da se ujamejo pred kamero, saj tako postanejo njihovi liki bistveno prepričljivejši. Goldie velja za zelo prilagodljivo in učinkovito igralko, zato ne preseneča, da so za njo pripravljeni dodati kakšno ničlo k honorarju. V zadnjem obdobju pa je pravi preporod doživel Kurt, potem ko ga je v svojem filmu uporabil Quentin Tarantino, so ugotovili, da je odličen v vlogi zrelih in skrajno neugodnih zlikovcev. Prav zaradi tega se je pojavil kot osrednja baraba v zadnjem filmu o Varuhih galaksije.