Emma Watson po metroju skrivala knjige

Britanska lepotička Emma Watson je kariero sicer začela kot učenjakarska šolarka Bradavičarke, univerze za čarovnike v filmski franšizi Harry Potter, minuli teden pa se je iz mlade čarovnice spremenila v knjižno vilo. A ne na velikem platnu, pač pa v resničnosti, saj je po labirintu londonske podzemne železnice poskrila 100 kopij ene svojih najljubših knjig. »Ta je ena tistih, ki jih imam najraje. Komaj čakam, da izvem, kaj o njej mislite vi,« je zapisala o spominih pesnice Maye Angelou Mom & me & mom (Mama in jaz in mama) ter stotnijo kopij te knjige, ki jo je opremila z lastnoročno zapisanim sporočilcem, raztrosila po postajah in hodnikih londonskega metroja.



Na začetku leta je ustanovila feministično obarvan knjižni klub Our Shared Shelf, njegove članice vsak mesec preberejo določeno knjigo in se nato zberejo v krogu, da delijo svoje misli o prebranem. Tudi o Angeloujevi in njenih spominih, ki so se še posebno dotaknili zvezdničinega srca. Zato se je odločila roko podati družbenemu projektu Books On The Underground (Knjige na podzemni), ki spodbuja dnevne vozače k branju. S puščanjem knjig na postajah podzemne železnice, ki jih potniki med vožnjo berejo in nato ponovno odložijo nekje na podzemni, da jih v roke prime kdo drug. »Emma se je sama javila, da bo knjižna vila našega projekta, svoje delo pa je opravila izvrstno,« je zadovoljno dejala idejna vodja projekta Cordelia Oxley, prepričana, da je igralkino ime precej pripomoglo k ozaveščanju javnosti o dobrih straneh branja in obstoju projekta. Sploh zaradi osebnih sporočil v knjigi. »Skrila sem zgolj 100 kopij. Skrbno ravnajte s knjigo in jo nato vrnite nekam na postajo, da bo v njej lahko užival še kdo drug,« je lepotička položila na srce bralcem.