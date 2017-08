Emma in Jonah sta neprepoznavna

Ameriška igralka Emma Stone se je nedavno pojavila na naslovnicah, ker je revija Forbes razkrila, da je bila lani najbolje plačana igralka na svetu. Polnemu bančnemu računu navkljub pa lepotica še vedno trdo dela. To potrjujejo tudi posnetki, ki so nastali na snemanju na Long Islandu v New Yorku. Osemindvajsetletna zvezdnica se je za nadaljevanko Maniac spremenila v seksi peroksidno blondinko iz osemdesetih let. Tam je bil tudi njen soigralec Jonah Hill, ki je bil prav tako brezhibno zamaskiran v slog norega desetletja divjih pričesk in fluorescenčne barve. Ni pa bila pričeska tista, ki je zaznamovala 33-letnega igralca, temveč njegova suhljata postava. Spomnimo se, da je bil Jonah nekoč precej okrogel.

Emma in Jonah sta že stala skupaj pred kamerami za film Superbad, Maniac je nastajajoča nadaljevanka za Netflix, ki jo bodo premierno prikazali leta 2018. Zgodba se osredotoča na Jonahov lik, ki živi v svojem sanjskem svetu, v resnici pa je zaprt na psihiatriji. Režiser te črne komedije je Cary Fukunaga, zgodba pa temelji na istoimenski norveški seriji z Espenom Petrusom Andersenom Lervaagom v glavni vlogi.

Nedvomno bo serija velika uspešnica, če ne drugega, zaradi Emme, ki je lani v žep pospravila neverjetnih 26 milijonov dolarjev (približno 22 milijonov evrov). Dokončni preboj med superzvezdnike ji je uspel z vlogo Mie v megauspešnici La la Land. Na drugem mestu lestvice je Jennifer Lawrence, ki je zaslužila pol milijončka manj. Tisti, ki nestrpno čakate Emmin naslednji film, boste prišli na svoj račun 22. septembra, ko bo v kinematografe prišel visokoproračunski Battle of the Sexes. V njem nastopa tudi izjemni Steve Carell. Gre za resnično zgodbo iz leta 1973, ko je Bille Jean King igrala tenis s serijskim prevarantom Bobbyjem Riggsom.