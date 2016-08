Elvis Presley 2 meseca čakal na njeno devištvo

Javnost ga je častila skoraj kot boga, ženske pa so ob njegovem glasu in drznih gibih padale v histerijo ali na rob omedlevice. A četudi je bil Elvis Presley kot magnet, od katerega nihče ni mogel odvrniti pogleda, in je le s svojo prisotnostjo, kamor koli je prišel, zahteval pozornost, mu slednje nikoli ni bilo dovolj. Hlepel je po bližini in izkazovanju nenehne pozornosti, bil že skoraj odvisen od nje, kar je v trenutku, ko sta se spoznala, okusila tudi svetlolasa Linda Thompson, ki se je s kraljem rock'n'rolla nato zapletla v strastno romanco, ki je gorela skoraj pet let. »Toliko, da boš vedela – ne maram biti sam, želim, da si z mano. Resnično si želim, da si z menoj,« je o njunem srečanju zapisala Linda, četudi vsaj v tistem hipu še ni razumela obsega in nujnosti te njegove potrebe.



Nerazdružljiva



Pisalo se je poletje leta 1972. Zmagovalka lepotnih tekmovanj jih je štela svežih 22, bila še vedno zaprisežena devica, odločena nedolžnost prepustiti le nekomu, ki ga bo resnično ljubila. On pa je bil skoraj 16 let starejši megazvezdnik, ki ga je oboževal svet in je bil – tudi zaradi skokov čez plot – tik pred ločitvijo od Priscille. A je bila tolikšnim razlikam navkljub privlačnost med Lindo in Elvisom takojšnja. Skoraj v trenutku, ko sta se spoznala, sta postala nerazdružljiva, tudi zaradi njegovega strahu pred samoto. »Ko je bil pod prho, sem morala stati v kopalnici, na drugi strani zavese, in se z njim pogovarjati, para pa je po kopalnici širila vonj njegovega mila. Skupaj sva spala, se zbujala, jedla, se smejala.

