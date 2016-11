Elvis je ženi Priscilli izbiral celo obleke

Javnost ga je častila skoraj kot boga, ženske pa so ob njegovem glasu in drznih gibih padale v histerijo ali rob omedlevice. Vse so ga hotele zase. Zaradi česar je bila Priscilla Presley leta 1967, ko jo je Elvis popeljal pred oltar, verjetno najbolj osovražena oseba na svetu. Podobno kot tudi šest let pozneje, ko si ga je drznila zapustiti in se od njega ločiti. Ob čemer pa Priscilla izdaja, da ni vložila ločitvenega zahtevka, ker bi ga nehala ljubiti. Nasprotno, ljubezen do njega nikoli ni ugasnila. »Nisem se ločila, kar ga ne bi več ljubila. Bil je namreč ljubezen mojega življenja. A morala sem videti, kakšen je svet, in se naučiti, kaj življenje v resnici je.« Čeprav je bila njuna zgodba v očeh javnosti še tako pravljična, je lepotica zaradi ljubezni do kralja rock'n'rolla za vedno izgubila svoja najstniška leta.



Živela njegovo življenje



Spoznala sta se, ko je bila komaj 14-letno dekle. A je vendar nanj, desetletje starejšega zvezdnika, naredila neizbrisen vtis, da sta se zapletla v igro dvorjenja – najsi so jo njeni starši odobravali ali ne –, ki ju je sedem let pozneje privedla do oltarja. Toda medtem ko je bilo vse videti popolno in sta jo z Elvisom ob strani obdajala blišč in glamur, je bilo njeno življenje osamljeno. Za svetlobna leta oddaljeno od živahnega življenja drugih najstnikov, ki se tedaj bojujejo s puberteto in tavajo po poti samoodkrivanja. »Nisem imela lastnega življenja, živela sem njegovo. Preprosto sem delala, kar je počel on, šla, kamor je šel on. In tako povsem izgubiš samega sebe,« pripoveduje rdečelaska in pridaja, da je zato mladost zbežala mimo nje. »Moja najstniška leta očitno niso bila takšna, kot ga živijo druge najstnice. Prilagodila sem se, mu sledila. A se tega niti nisem zavedala. Šele tedaj, ko je odšel na turnejo in sem ostala prepuščena sama sebi ter začela obiskovati plesni tečaj, sem videla, kakšno je življenje v resnici. Šele tedaj sem sprevidela, da imajo ženske tudi lastno življenje.« Počasi je začela spoznavati, da se je znašla v precej neobičajnem razmerju. Elvis je bil vsekakor velikanska, pompozna osebnost. A ko je odluščil barvito zunanjost s sebe, je ostal občutljiv moški, ki se je zapiral pred zunanjim svetom. S Priscillo sta živela v »mehurčku, ločenem od preostalega sveta«, na zmenke v javnost pa skoraj nikoli nista odšla.



Najemal kotalkališče



»Ni rad hodil ven. Ni maral jesti po restavracijah. Ni namreč želel, da ga ljudje fotografirajo, sploh če si je z vilicami nosil hrano v usta. Občasno sva šla kotalkat, a tedaj je le za naju najel celotno kotalkališče. Ali pa zabaviščni park, če sva želela na vrtiljake in gokarte.«



Za dvajsetletno dekle je verjetno precej nenavadno, če ne more hoditi na zabave in med ljudi. A ne nazadnje nič v njenem kratkem zakonu ni bilo običajnega. Oblačil si ni izbirala sama, z njo je v trgovine hodil mož in ji izbiral oblačila. S tem, da je nikoli ni želel videti, dokler ni bila urejena kot iz škatlice. Tako je v vseh njunih skupnih letih ni videl nenaličene. »Naučil me je, da mora človeka vselej obdajati mrena skrivnostnosti. Razkriti je ne smeš niti pred partnerjem,« pripoveduje. »A nekateri očitno ne prenesejo resnice, ne gole in neolepšane. Tako me nikoli ni opazoval med preoblačenjem in oblačenjem, želel je videti le končni rezultat. In pred njim sem bila vselej naličena, vsaj malce.« Ob čemer še dodaja, da njun zakon nikakor ni bil lahek. »Na vse pretege sem se trudila biti dobra žena, dobra mati in dobra življenjska sopotnica. Kar je bilo naporno in težko.«



Sedem let sta si dvorila. Šest let sta vztrajala v zakonu, med katerim se jima je, skoraj natanko devet mesecev po izrečenih poročnih zaobljubah, rodila hči Lisa Marie. Ko jih je Priscilla štela 29, pa sta zagnala ločitevno kolesje. In tedaj, tik pred tridesetico, je lepotica začela spoznavati, kaj sta življenje in resničnost. »Morala sem oditi od Elvisa. Do razpada zakona mi je bilo namreč vse prineseno na pladnju. Prvi ček sem podpisala komaj pri 29 letih. Bila sem izgubljena. Nisem vedela, kdo sem. Zato sem odšla. Da ugotovim, kdo sem.«