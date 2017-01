Ellen Pompeo ima novega fanta

Najlepših dogodkov ni treba deliti z vsemi in jih obešati na veliki zvon. Morda jih je še toliko lepše doživljati le s tistimi, ki so ti najbliže. V kar gotovo verjame Ellen Pompeo, zvezdnica megapriljubljene serije Zdravniki v belem, ki največje in najbolj radostne življenjske prelomnice skrbno skriva pred medijsko radovednostjo. Tudi to, da je nedavno postala mamica še v tretje. S Chrisom Iveryjem, s katerim sta se skrivaj zaobljubila drug drugemu leta 2007, jima je namreč že pred najmanj nekaj dnevi na svet pokukal prvi sin. Mali Eli Christopher. »Imam novega fanta!« je radostno sporočila igralka, ki se z malčkom že veselo sprehaja naokoli.



Družinica se počuti odlično, je sporočil zvezdničin predstavnik. Zalitega novorojenčka, svojega mlajšega bratca, pa naj bi z navdušenjem sprejeli tudi igralkini hčeri, desetletna Stella in sedem let mlajša Sienna May. Čeprav, vsaj če sodimo po preteklosti, si deklici lahko še premislita. »Ko je Stella dobila sestrico, je bila nad njo sprva navdušena. Kakšne tri mesece pozneje pa je spraševala, ali se bo Sienna odselila,« priznava Ellen in dodaja, da je prvorojenka ob prihodu druge hčerke, sicer z manjšim časovnim zamikom, občutila grozno ljubosumje. »Kakšen mesec je bila zaradi nje slabe volje vsak dan. A je tudi to minilo. Zdaj se imata neznansko radi.« Prav tako kot bosta gotovo imeli radi najmlajšega Elija.