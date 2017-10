Elizabeta je tudi iz plastične posodice

Nekdanji glavni kuhar v Buckinghamski palači je razkril prehranjevalne navade kraljeve družine. Darren McGrady pravi, da kraljica Elizabeta II. rada zajtrkuje kosmiče, Kellogg's, če smo povsem natančni, ne mara pa česna, ne surovega ne kuhanega, ne njegovega vonja ne okusa, včasih pa je kar iz posodic za shranjevanje hrane, je dejal McGrady, ki je 11 let kuhal v Buckinghamski palači, preden je prevzel skrb za prehrano princese Diane in njenih sinov.

Zajtrkuje navadno sama, okoli 9. ure, kosilo je okoli 13. ure, dan konča z večerjo in malce džina.

Kraljičin zajtrk je zelo preprost, pravi McGrady: »Malo kosmičev, ki si jih vzame kar sama, strese jih v plastično posodico. In skodelica čaja darjeeling.« Kosmičem navadno doda še nekaj suhih marelic ali sliv ter malo oreškov. Včasih si zaželi trdo kuhano jajce ali pa kruh in marmelado, s čajem, kakopak. Zajtrkuje navadno sama, okoli 9., princ je pol ure prej. Kosilo je okoli 13., popoldne so na vrsti čaj s kolački, torto ali sendviči; najraje ima torto z medom in smetano pa tudi čokoladno, ta je najljubša tudi Williamu. Dan konča z večerjo in malce džina. Monarhinja se ne brani čokolade, njena najljubša je temna. In če večina misli, da kraljica je z najboljšega porcelana, si včasih postreže kar iz posode za shranjevanje hrane, rumeno ima najraje.

Ko je delal za princeso Diano, je pobliže spoznal tudi njene želje in seveda njenih dveh sinov: hitro je spoznal, da imata princa William in Harry rada hitro pripravljeno hrano. »Spominjam se, da je princesa nekega dne prišla v kuhinjo in rekla: 'Ne kuhajte kosila za fanta, ven ju bom peljala, v McDonald's gremo',« pravi kuhar, ki ima zdaj svoje podjetje za katering. No, kuhar je že pred časom povedal, da kraljici dvakrat ali trikrat na teden pošljejo v rdeče usnje ovit jedilnik za nekaj dni vnaprej: »Ona pa potem prečrta jedi, ki jih noče.« Podobno je sodelovala tudi pri meniju za državne bankete: »Pod nadzorom je imela celoten meni, izbrala je po svojih željah – imamo dovolj fazanov, gosi, jerebic? Rada ima hrano s svojih posesti, rada vidi lastne pridelke na jedilnem listu, na njihovih mizah so navadno ekološki pridelki, ki jih je družini predstavil kraljičin prvorojenec princ Charles. Všeč ji je bilo gostiti dogodke, vrtne zabave so bile vselej velikanske, pripraviti smo morali veliko hrane, kolačkov, peciva, sproti smo delali svež sladoled.« Sicer pa ima kraljica najraje običajno hrano.