Elizabeta II. najdlje na britanskem prestolu

Britanska kraljica Elizabeta II. je včeraj zaznamovala prav poseben jubilej, tako imenovano safirno obletnico, saj prestol zaseda že neverjetnih 65 let! S tem je svojemu kraljevanju dodala še en rekord, saj ji je to uspelo kot prvemu britanskemu monarhu, a tako edinstvenega dogodka ni in ne bo proslavila z javnim slavjem, saj je 6. februar 1952, ko je zasedla prestol, tudi datum smrti njenega očeta, kralja Jurija VI. Star je bil 56 let. Zaradi obdobja žalovanja je bilo kronanje mlade kraljice šele čez 16 mesecev, 2. junija 1953.



Ob tej priložnosti je Buckinghamska palača predstavila kraljičin uradni portret, na katerem nosi nakit z vdelanimi safirji; dragoceno ogrlico in uhane je tedaj, leta 1947, kralj Jurij VI. dal za poročno darilo prestolonaslednici, princesi Elizabeti.



Ogrlico so naredili leta 1850, v njej je 16 pravokotnih modrih safirjev, obdanih z diamanti, zraven pa seveda spadajo tudi ujemajoči se viseči uhani. Kraljica si je za fotografiranje za zadnji uradni portret nadela še tiaro s safirji in diamanti, narejeno iz ogrlice, ki je nekoč pripadala belgijski princesi Louise, ter zapestnico, ki so jo kompletu dodali leta 1963.



Portret je sicer nastal že leta 2014, ko je monarhinja pozirala fotografu David Baileyju. »Zelo močna ženska je,« je tedaj dejal v nekem intervjuju.



No, kljub zgodovinski obletnici je bil včerajšnji dan za kraljico povsem običajen, saj je z možem, 95-letnim princem Phillipom, obiskala cerkev v Norfolku in zunaj pozdravila oboževalce; bila je zelo dobre volje, ko se je sprehodila pred množico, kar je privržence zagotovo pomirilo, njen dolgotrajni prehlad okoli božiča in novega leta ji očitno ni pustil zdravstvenih posledic.



In če 90-letnica ne načrtuje slavja, bodo poseben dosežek zaznamovale državne ustanove, saj naj bi ob tej zgodovinski prelomnici izdali posebno znamko ter set kovancev. Podobno se je zgodilo pred petimi leti, ko je Elizabeta II. postala šele drugi britanski monarh v zgodovini, za kraljico Viktorijo, ki je praznoval diamantni jubilej. Leta 2015 jo je nato prehitela in postala britanski monarh z najdaljšim stažem na prestolu.