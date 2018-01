Elizabeta II. bolj priljubljena od Meghan in Kate

Kraljica Elizabeta II. je bila zadnje leto najbolj priljubljena članica britanske kraljeve družine, čeprav ima hudo konkurenco, saj sta v njej kar dve simpatični mladi in lepi članici, ki ju Britanci obožujejo, vojvodinja Kate in Meghan Markle. Kako to? Britanski mediji sklepajo, da navdušenju nad 91-letno monarhinjo botruje Netflixova serija Krona (The Crown), ki je s prvo, še bolj pa drugo sezono obnorela televizijske gledalce. Gre za prvo biografsko dramo, ki predstavlja kraljico s človeške plati, ne le kot strogo vladarico. Med drugim se dotakne nenehne nezvestobe njenega moža, princa Philipa, zaradi katere je kot mlada ženska zelo trpela. Ne zamolči niti Philipove domnevne vpletenoti v seks škandal, dokumentiranega sodelovanja Elizabetinega strica, kralja Jurija VI., z nacisti in nesrečne ljubezenske zgodbe kraljičine mlajše sestre princese Margaret, ki se po Elizabetinem posredovanju ni smela poročiti z ljubeznijo svojega življenja, ker je bil ločenec.

Serija, ki so jo začeli snemati leta 2016, je lani požela vrsto nagrad, letos pa ji, presenetljivo, na zlatih globusih niso namenili niti enega kipca.



»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«