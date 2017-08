Eden največjih zapeljivcev po romantičnem oddihu v Mehiki spet samski

Šarmu Gerarda Butlerja se ne more upreti skoraj nobena. Od Jessice Biel, Lindsay Lohan, Jennifer Aniston in Cameron Diaz do dolgonoge gazele Naomi Campbell in italijanske krasotice Madaline Gheneje – vse naj bi se ujele v mrežo Škotovih čarov. A čar nore zaljubljenosti se je vselej, običajno že po nekaj mesecih, razblinil. Dokler mu poti pred približno tremi leti ni prekrižala notranja oblikovalka Morgan Brown, za katero se je zdelo, da ji je uspelo nemogoče – ukrotiti neukročenega zapeljivca, s katerim naj bi se že pogovarjala o poroki in družini. Dokler ni zdaj na plan vnovič privrel njegov strah pred predanostjo, že fobija, ki je pokopala njuno ljubezen. »Vseskozi je mislil, da je Morgan prava, a jima očitno ni bilo namenjeno,« je povedal vir.

Tri leta z eno samo žensko je za igralca, ki je še pred nekaj leti na glas dvomil o monogamiji in razmišljal, da nam je morda namenjeno, da skačemo iz enega razmerja v drugo, dolga doba. Tudi če njuna plovba ni bila najbolj mirna, saj se je o razhodu govorilo že lani in nato spet na začetku letošnjega leta. In očitno je res nekaj škripalo. Romantični oddih v Mehiki, kamor je Gerard minuli mesec odpeljal svojo rjavolasko, je bil namreč preizkus, med katerim naj bi dognala, ali sta si usojena ali je morda napočil čas, da se poslovita. In očitno je pretehtalo slednje. »Gerry se preprosto še ni pripravljen ustaliti. Tudi prijateljem je povedal, da se pač ne more povsem zavezati in predati eni sami ženski. Morgan sicer ljubi, a pri njiju ne deluje nič,« razlaga vir in še, da je Butler zaradi snemanj ogromno zdoma in je tudi zaradi tega menil, da je morda najbolje, da gresta vsak svojo pot. »Skupaj sta odpotovala v Mehiko, da vidita, ali se ljubezen med njima morda ne bi obnesla. Spoznala sta, da je bolje, da čez vse naredita križ.«

Novembra jih bo slavil 48, a ustaliti se očitno še ni pripravljen. In vse več njegovih prijateljev dvomi, ali bo na to sploh kdaj pripravljen. »Veliko njegovih prijateljev je nad tem že obupalo. Gerard se v življenju preveč zabava, da bi se umiril in ustalil.«